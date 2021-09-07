16 сентября в Москве стартует ежегодный городской смотр "Информируем из первых рук"

Ведущие федеральные и городские печатные издания, а также окружные и районные СМИ ежегодно принимают участие в смотре "Информируем из первых рук". Смотр направлен на повышение качества и совершенствование работы средств массовой информации в области информирования населения города Москвы и создания актуального общественного мнения о социально-экономическом и общественно-политическом развитии города Москвы. В ходе экспертизы заявок оценивается оригинальность журналистских материалов, доступность изложения контента, в том числе социально значимого, эффективность обратной связи с читателями.

Редакции смогут направить свои заявки на конкурс в период с 16 по 30 сентября 2021 года, по итогам их рассмотрения городская комиссия смотра определит лучшие издания и информационные материалы.

Комиссия обратит внимание и на то, как городские редакции продолжают свою работу в условиях пандемии коронавируса и выпускают свою информационную продукцию в соответствии с актуальной повесткой.

По результатам рассмотрения заявок победители смотра будут определены в следующих номинациях:

1. "Лучшая окружная газета" (1-3 место);

2. "Лучший интернет-ресурс окружной газеты" (1 место);

3. "Лучшая интернет-газета района" (1 место);

4. "Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации" (1 место);

5. "Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий" (1 место);

6. "Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации" (1-3 место);

7. "Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий" (1-3 место);

8. "Лучший видеоматериал о жизни города Москвы среди окружных и районных средств массовой информации" (1 место).

Победители смотра, занявшие призовые места в каждой номинации, будут награждены дипломами Городской комиссии и денежными поощрениями на торжественной церемонии награждения, которая состоится в конце ноября.

Более подробно с условиями смотра "Информируем из первых рук" можно ознакомиться на страницах департаментов средств массовой информации и рекламы города Москвы и территориальных органов исполнительной власти города Москвы, а также на сайте Информационного центра Правительства Москвы www.icmos.ru

Заявки на участие в смотре принимаются в электронном виде на events@gipp.ru с 16 по 30 сентября 2021 г.