Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика

Комитет образования и науки Курской области начал проверку ситуации в школе села Иваново, где директор вырвал серьгу из уха восьмиклассника.

- Специалисты комитета обратятся в правоохранительные органы за содействием в проведении проверки, - рассказала "РГ" председатель комитета Наталья Пархоменко. Также она сообщила, что разобраться в ситуации в школу приезжал глава Рыльского района.

Директор Ивановской школы запретил восьмикласснику являться на занятия с серьгой в ухе, обосновав это тем, что подобный аксессуар подает дурной пример другим ученикам. Когда подросток проигнорировал запрет, директор завел его в свой кабинет и вырвал серьгу.

У ребенка диагностирована травма мочки, он обратился в полицию. Собственную проверку инцидента начала прокуратура.