Рафик Загрутдинов: Пять новых зданий поликлиник войдут в строй на севере Москвы в 2022 году

В Северном административном округе введут в эксплуатацию две детско-взрослые и три детские поликлиники сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Их откроют в Савеловском, Молжаниновском, Дмитровском, Войковском районах, а также районе Ховрино.

Все поликлиники возводятся по новому стандарту "Московский стандарт плюс". Основные особенности у них - отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, развитие системы здравоохранения станет приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы", - сказал Рафик Загрутдинов.