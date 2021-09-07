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07.09.2021 10:56
Рубрика: Власть

Рафик Загрутдинов: Пять новых зданий поликлиник войдут в строй на севере Москвы в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

В Северном административном округе введут в эксплуатацию две детско-взрослые и три детские поликлиники сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Их откроют в Савеловском, Молжаниновском, Дмитровском, Войковском районах, а также районе Ховрино.

Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается

Все поликлиники возводятся по новому стандарту "Московский стандарт плюс". Основные особенности у них - отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, развитие системы здравоохранения станет приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы", - сказал Рафик Загрутдинов.

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