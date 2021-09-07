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07.09.2021 20:27
Рубрика: Власть

Разворотнева: "Мосводосток" должен остановить попадание нефтепродуктов в Большой Чертановский пруд

Текст: Анна Полтавцева
Москвичи добились капитального ремонта коллектора, через который Большой Чертановский пруд загрязнялся нефтепродуктами на протяжении нескольких лет. Советник мэра Москвы по ЖКХ, член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева рассказала о том, как удалось решить застарелую проблему.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Большой Чертановский пруд, несмотря на свое искусственное происхождение, стал любимым местом отдыха для москвичей, особенно для любителей рыбалки. Однако с 2018 здесь неоднократно фиксировались факты несанкционированного сброса нефтепродуктов.

Как рассказала Светлана Разворотнева, загрязняющие вещества попадали в пруд через коллектор, подпитывающий водоем сточными водами. Нефтепродукты находили не только в самом водоеме, но и в колодце на территории автозаправки, функционирующей неподалеку, и в инженерных коммуникациях, расположенных рядом с ней.

Долгое время, несмотря на многочисленные проверки, взятия проб воды и работы по очистке пруда, прекратить сброс отходов в пруд не удавалось, а предполагаемые виновные в правонарушениях наказаны не были. И вот усилия москвичей принесли положительные результаты.

Как сообщили представители ГУП "Мосводосток", осмотр коллектора показал, что нефтепродукты попадают в коллектор, а затем в Большой Чертановский пруд через грунт из локальной водосточной сети. В месте просачивания нефтепродуктов были проведены работы по локальной герметизации коллектора, но эти мероприятия необходимого результата не дали. Поэтому в IV квартале этого года планируется провести капитальный ремонт за счет средств города. Старый коллектор планируется починить методом протягивания нового полимерного рукава внутри трубы.

Фото: Екатерина Бибикова
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Светлана Разворотнева, ранее заявлявшая о необходимости ужесточения наказания за экологические преступления, предложила жителям продолжить работу.

- Нам важно понять, предпринимали ли сотрудники и руководство автозаправочной станции все необходимые меры для того, чтобы нефтепродукты не попадали в почву и наш пруд. Экология Москвы напрямую зависит от осознанного отношения к ней не только жителей, но и предприятий, осуществляющих здесь свою деятельность, - подчеркнула советник.

Она предлагает законодательно ужесточить меры ответственности для предприятий, которые наносят вред окружающей среде страны. За умышленные преступления - наказание должно выражаться в виде лишения свободы сроком до 5 лет, за особо тяжкие деяния - до 10 лет, а также увеличить штрафы в 10 раз за экологические преступления.

Адвокат Денис Куликов напомнил, что в настоящее время, согласно статье 246 главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее за собой тяжкие последствия для природы, наказывается штрафом до 120 тысяч рублей либо лишением свободы сроком до 5 лет.

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