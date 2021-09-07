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07.09.2021 10:47
Рубрика: Общество

Резкое похолодание очистило столичный воздух

Текст: Ирина Огилько
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Похолодание улучшило качество атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По данным Мосэкомониторинга, холодный воздух из северных широт обеспечил хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. "В понедельник, 6 сентября, фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней начала прошлой недели", - сообщает ведомство.

Дожди существенно снизили содержание в городском воздухе взвешенных частиц - их концентрация почти в четыре раза ниже, чем неделю назад.

Во вторник, 7 сентября, в Москве сохранятся метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Серьезных колебаний уровня загрязнения воздуха не ожидается.

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