Татьяна Буцкая обсудила с олимпийскими чемпионами развитие дворового спорта

Доступность спортивных площадок - важное условие для развития дворового спорта. Об этом шла речь на круглом столе в Общероссийском народном фронте.

В дискуссии приняли участие эксперты ОНФ и победители многих мировых и олимпийских первенств - Александр Карелин, Елена Вяльбе, Софья Великая, Евгений Ловчев. Они отметили, что многие прославленные спортсмены начинали путь в большой спорт на дворовых площадках. Такая возможность должна быть у каждого жителя страны. Необходимо расширять и возможности находящихся в районах спортивных объектов, считает лидер Общероссийской общественной организации Татьяна Буцкая. "Школьники должны успевать после уроков сходить в секцию. Поэтому они должны быть доступны географически и материально", - сказал член Совета Федерации Александр Карелин.

"Пусть не все станут олимпийскими чемпионами, но занятие спортом с детства сохранит здоровье на всю жизнь, выработает привычку к активному образу жизни, отвлечет от мониторов компьютеров и смартфонов", - продолжила Буцкая.

Она рассказал, что в приемную "Совета Матерей" часто обращаются жители московских районов с просьбами об обновлении спортивных площадок и повышения их доступности. Предложила провести мониторинг спортивных объектов в округах. Александр Карелин выразил готовность присоединиться к этой инициативе.

Экономист и предприниматель Алексей Яшин, комментируя итоги круглого стола, отметил, что считает нужным после пандемии поддержать спортивные объекты со стороны государства, а также обеспечить доступность для детей спортивных секций.