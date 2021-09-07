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07.09.2021 16:57
Рубрика: Общество

Тимофей Баженов: Москва чтит память героев Великой Отечественной войны

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Пресс-служба мэра Москвы Фото: Пресс-служба мэра Москвы
Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что ветераны войны и участники обороны Москвы получат по 20 тысяч рублей. 6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и Тимофей Баженов возложили цветы к памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Мероприятия были приурочены к 80-летию Московского народного ополчения.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам к 80-летию Битвы за Москву

"Особый год - 80-летие битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие. На службу добровольно были призваны 12 тысяч участников дивизии. В живых осталось около тысячи. Причем это люди младше 17 лет и старше 50 лет, не призывного возраста. В Москве было сформировано 16 дивизий - такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву", ― отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По сообщению мэра столицы, помимо выплат фронтовикам, в ближайшие месяцы более 1100 ветеранов будут награждены нагрудным знаком "80 лет Битвы за Москву".

Битва за Москву - одно из поворотных событий Великой Отечественной войны. Гитлеровская армия рассчитывала на скорый захват столицы Советского Союза. Но получила жесткий отпор ополченцев. Сопротивление москвичей показало всему миру, что немецкая армия не так могуча и непобедима, как считалось до этого. Победа Москвы имела огромное психологическое и вдохновляющее значение. Значительную роль в этом сыграла 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения.

К 80-летию Московского народного ополчения в парке у Ростокинского акведука в торжественной обстановке был открыт памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Идея установки монумента появилась еще в 2012 году. С такой инициативой выступили потомки бойцов 13-й дивизии. Кроме этого, сейчас в Мосгордуму внесен законопроект, согласно которому предлагается установить 11 октября как День Московского народного ополчения.

"Примером морального лидерства для нас стали герои-ростокинцы - добровольцы ополчения, вчерашние студенты, профессора, мастера производственных цехов, инженеры, которые, не имея ни численного преимущества, ни преимущества в вооружении и воинской подготовке противостояли врагу. Каждый монумент, посвященный героям Победы - это маяк народной памяти, ориентир, который направляет наши поступки и вдохновляет нас", - прокомментировал Тимофей Баженов.

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