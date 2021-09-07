В Ивановской области расширят поддержку молодых врачей

Увеличить "подъемные" и компенсации по ипотеке для медиков планируют власти региона. Также будет расширен охват программы "Земский доктор" - теперь в нее вошли все сельские районы Ивановской области. Новые меры поддержки анонсировал губернатор Станислав Воскресенский на встрече с молодыми врачами, ординаторами и студентами медакадемии.

Дополнить список льгот для медиков решили по итогам разговора главы региона со старшекурсниками ИвГМА, который состоялся в мае 2021 года. Размер "подъемных" для выпускников вуза, пришедших работать врачами в учреждения здравоохранения области, предлагается увеличить в три раза - до 300 тысяч рублей. Подобная выплата, но в размере 100 тысяч рублей, вводится и для фельдшеров скорой помощи.

Увеличат и сумму для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей до 40 лет с высшим медицинским образованием, работающих в регионе по дефицитным специальностям: с 225 по 400 тысяч рублей. "Это справедливо, рост цен в этом году в Ивановской области и во всей стране, жилье подорожало, и это надо учесть, чтобы это соответствовало реалиям и это не были виртуальные меры поддержки", - сказал Станислав Воскресенский.

Кроме того, с министерством здравоохранения РФ решен вопрос о расширении состава участников программы "Земский доктор". Раньше в нее от региона попадала буквально одна-две территории. Теперь все сельские районы вошли в программу, и врачи могут претендовать на федеральные "подъемные".

С 2012 по 2020 годы в Ивановской области поддержку в виде единовременной выплаты в рамках национального проекта "Здравоохранение" получило 143 врача, с 2019 года - 30 фельдшеров. В 2021-м участниками федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в регионе стало 46 медиков.

Станислав Воскресенский подчеркнул, что проблема с врачами в Ивановской области стоит остро, и ее будут решать - невзирая на трудности с наполнением бюджета. По региональным программам за два последних года поддержку получило 100 медицинских работников. До конца 2021 года "подъемные" и выплаты на первый взнос по ипотеке получат по 30 специалистов-медиков.