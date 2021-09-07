В Москве предложили разобрать почерк Петра I

В Румянцевском зале Российской государственной библиотеки открылась выставка, которая приурочена к 300-летию учреждения Российской империи. На ней представлены документы, в том числе, те, которые писал Петр Великий.

В следующем году - 350 лет со дня его рождения. А юбилейный год Российской империи - этот.

Она бла провозглашена осенью 1721-го, во время торжеств по случаю победоносного завершения Северной войны со Швецией. Об этой войне на днях дискутировали Владимир Путин и школьник из Воркуты Никанор Толстых.

Заключенный в Ништадте мирный договор положил конец длившимся более 20 лет боевым действиям. Российские победы под Нотебургом, Дерптом и Нарвой, у Лесной и под Полтавой, при Гангуте и Гренгаме позволили пересмотреть положение Русского царства в Европе.

- На самом деле, и титул "царь" происходит от "Цезарь", "кесарь", "кайзер" - то есть имератор. Русских царей императорами другие правители назывли в переписке и до Ивана Грозного. И потом окно в Европу, которое прорубил Петр, захлопнулось только в XVII веке, когда началось Смутное время. Это тогда в Европе считали, что мосоквиты ходят по улицам с медведями, - говорит куратор выставки Дмитрий Чудинов.

Россия фактически являлась империей и до 22 октября 1721-го. Это уже было многонациональное государство с обширной территорией, сильной армией и флотом.

В румянцевском зале выставили на обозрение материалы из архивных фондов и собраний отдела рукописей. В частности, указ Правительствующего Сената о присвоении Петру титулов "Отец Отечества" и "Император Всероссийский".

- Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который нам Бог кладет перед очами как внутрь, так и во вне, отчего облегчен будет народ, - это уже из ответной речи Петра на подношение титулов.

И рядом - письма Петра генерал-фельдмаршалу Борису Шереметеву с извещением о победе русского флота над шведами при Гангуте. Или письмо местоблюстителю патриаршего престола Стефану Яворскому: "Честнейший отче. Объявляю вам, что сей ночи в 11-м часу дал мне Бог сына Петра. Прошу ваших молитв ко господу, дабы призрил на его младенчество и благословил благим возрастом". В другом письме - супруге Екатерине - Петр благодарит ее "за неоставление детей наших".

Вообще почерк Петра Великого разобрать почти невозможно. Взять к примеру правки к Артикулу воинскому - первый уголовный кодекс России - которые царь вносил собственноручно.

А на одной из витрин - снимок редкого портрета Петра Великого кисти неизвестного голландского художника, который, очевидно, писан им во время строительства потешной флотилии на Плещеевом озере близ Переславля-Залесского.

- Портрет находился в домике Петра I в селе Веськово под Переславлем, а затем попал в частные руки и передан в Румянцевский музей, - говорит Дмитрий Чудинов. - В 1920-х картину в числе прочих, очевидно, передали в Третьяковку. Но хранится ли этот портет сейчас там, не известно.

Выставка в Румянцевском зале продлится до 15 октября. Посетить ее можно бесплатно, но для этого нужно оформить читательский билет.