Камчатское предприятие оштрафовали за обрушение причала в порту

На Камчатке прокуратура привлекла к ответственности местное предприятие за обрушение причала в морском порту Петропавловска, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Во время проверки инцидента, произошедшего в мае, сотрудники надзорного органа выяснили, что оператор причала в нарушение требований техрегламента о безопасности объектов морского транспорта допустил въезд на его территории автомобильного крана. В результате железобетонное покрытие обрушилось, и кран упал в образовавшийся провал.

"Несоблюдение режима эксплуатации привело к аварийной ситуации и повреждению причала, являющегося федеральной собственностью", - говорится в сообщении прокуратуры.

Оператору причала и должностному лицу по решению суда придется заплатить штраф. Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники предприятия, допустившие въезд автокрана на причал.

Между тем, как добавили в ведомстве, причал уже приведен в порядок. Отремонтировала его за свой счет компания, выполнявшая грузовые работы при помощи автокрана.