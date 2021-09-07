На Сахалине завели дело после осквернения могил вандалами

В Южно-Сахалинске полиция возбудила уголовное дело после осквернения неизвестными могил на аллее почетных захоронений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, дело расследуется по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

О происшествии стало известно из местных соцсетей, сообщивших о том, что ночью 6 сентября неизвестные проникли на городское кладбище и сломали 24 надгробия. Найти вандалов пока не удалось. За сведения о них глава одного из местных ритуальных агентств пообещал награду в 100 тысяч рублей.