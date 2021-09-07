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07.09.2021 07:53
Рубрика: Происшествия

На Сахалине завели дело после осквернения могил вандалами

Текст: Ольга Коваль

В Южно-Сахалинске полиция возбудила уголовное дело после осквернения неизвестными могил на аллее почетных захоронений.

В Подмосковье вандалы разгромили автобусную остановку

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, дело расследуется по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

О происшествии стало известно из местных соцсетей, сообщивших о том, что ночью 6 сентября неизвестные проникли на городское кладбище и сломали 24 надгробия. Найти вандалов пока не удалось. За сведения о них глава одного из местных ритуальных агентств пообещал награду в 100 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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