В Приамурье полуторагодовалый мальчик погиб от удара током

В амурском Белогорске следователи завели уголовное дело после гибели полуторагодовалого ребенка от удара током. Трагедия произошла в понедельник, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, родители мальчика делали в квартире ремонт и не придали значения тому, что электрическая вилка светильника была не до конца вставлена в розетку. Игравший рядом ребенок задел оголенные контакты и получил удар током, от чего скончался.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.