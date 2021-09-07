Демкин: На ремонт мест отдыха в Перми направят более 2 млрд рублей

В ходе заседания регионального оргкомитета, который отвечает за подготовку празднования 300-летия Перми глава города Алексей Демкин рассказал о взаимодействии с коммерческими и общественными организациями.

В начале своего доклада он отметил, что важный фактор подготовки к 300-летию Перми - вовлечение в процесс жителей города и представителей бизнеса. Для проведения мероприятий и юбилейного преображения города предусмотрены беспрецедентные бюджетные средства. Однако бизнес-сообщество также может внести значительный вклад в подготовку этого события.

С этой целью администрацией Перми разработаны меры привлечения партнеров к подготовке юбилея. Взаимодействие с ними будет выстроено по двум основным направлениям: проведение мероприятий при медийной поддержке со стороны городских властей и привлечение к благоустройству общественных пространств, строительству и реконструкции объектов и общественных пространств Перми.

Так, при подготовке к юбилею городские власти уделяют особое внимание созданию и преображению парков, скверов и общественных пространств. Ведь именно они формируют образ краевой столицы и в значительной степени определяют ее привлекательность.

В рамках реализации проекта "Парки и скверы" к 300-летию Перми планируется благоустроить порядка 40 парков и скверов во всех районах города. Общий объем инвестиций составляет более двух миллиардов рублей. Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что именно этот проект может стать одним из основных при взаимодействии с партнерами.

Другой важнейший проект, призванный преобразить город к его юбилею - "Зеленое кольцо". Проект направлен на обустройство общественных пространств в долинах рек Егошиха и Данилиха, улучшение качества воды в малых реках, развитие образовательной, культурной, спортивной и рекреационной функций. Проект предполагает, что город получит благоустроенное зеленое пространство для прогулок вокруг центрального планировочного района.

Администрацией Перми совместно с партнерами уже сегодня реализуются проекты в рамках подготовки к 300-летию. Один из наиболее крупных - поддержка со стороны "Лукойла" проекта возведения малой сцены Пермского театра юного зрителя. Сбербанк поддержал проект "Зеленое кольцо", компания выделила средства на комплексное экологическое обследование и проектно-изыскательные работы.

- Поддержка со стороны партнеров таких значимых проектов безусловно является важным вкладом бизнес-сообщества в подготовку города к 300-летию. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество как с постоянными партнерами, так и с новыми, - отметил глава Перми Алексей Демкин.