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07.09.2021 11:02

Коллективный договор Балаковской АЭС признан лучшим в регионе

В рамках ежегодного областного конкурса "Коллективный договор - основа защиты социально-трудовых прав граждан" Балаковская АЭС заняла первое место в номинации "Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы" среди предприятий с численностью свыше 500 работников.
Фото: управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Фото: управление информации и общественных связей Балаковской АЭС
Фото: управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

Об этом было объявлено в торжественной обстановке во время празднования Дня города, на котором присутствовали депутаты Государственной и областной думы, а также первые лица города и района.

Во время церемонии вручения наград был отмечен большой вклад атомной станции в развитие города и области.

Коллективный договор атомной станции неоднократно признавался лучшим среди предприятий Саратовской области. Из года в год Балаковская АЭС демонстрирует высокий уровень социального партнерства, обеспечивающий эффективность и безопасность производства и высокий уровень социальной защищенности персонала.

Все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором, выполняются в полном объеме. Ежегодно атомная станция направляет более 200 миллионов рублей на расходы социального характера.

Сложившаяся за многие годы система сотрудничества руководства предприятия и профсоюзной организации позволяет успешно реализовывать девять корпоративных социальных программ по различным направлениям, таким как оказание помощи в приобретении постоянного жилья, организация санаторно-курортного лечения, спортивных и культурных мероприятий, медицинское страхование, программы социальной поддержки молодых работников, ветеранов и другое.

В 2020 году на развитие инфраструктуры для организации досуга детей атомная станция направила более 26 миллионов рублей. На эти средства отремонтировано здание, где работают кружки и секции центра культуры и спорта "Антарес" профсоюзной организации АЭС.

Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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