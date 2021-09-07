В Пермском крае обнаружили разлив нефти

Сотрудники прокуратуры и полиции проводят проверку по факту разлива нефти на реке Кама в Пермском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, нефтяное пятно обнаружено на береговой линии в Краснокамске. Его протяженность составляет 150 метров. Пострадавших нет. Сейчас специалисты занимаются локализацией загрязнения.

Проверку проводят сотрудники надзорного ведомства совместно с Пермским линейным отделом МВД РФ на транспорте.