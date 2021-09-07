АО "Транснефть - Западная Сибирь" обновляет парк пожарной автотехники

В Ишимское, Омское и Томское районные нефтепроводные управления АО "Транснефть - Западная Сибирь" закуплены три новых пожарных автомобиля отечественного производства.

Автомобили предназначены для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ, технического вооружения и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.

Новые пожарные автоцистерны (АЦ) отличаются повышенной проходимостью за счет применения полноприводного шасси. Надстройка автоцистерны исключает вредное влияние скручивающих моментов, возникающих при движении в тяжелых дорожных условиях. Цистерна и водопенное оборудование (запорная арматура, трубопроводы, патрубки) изготовлены из нержавеющей стали. В цистерне установлен жидкостный отопитель для подогрева огнетушащих веществ во время дежурства на линейной части МН и МНПП при проведении плановых работ. Управление насосом и другим оборудованием осуществляется дистанционно - из кабины водителя и из насосного отсека автоцистерны. Это позволяет оперативно включать и выключать сцепление, повышать или понижать обороты двигателя, насоса, открывать и закрывать задвижки напорных патрубков, отслеживать частоту вращения коленчатого вала.

Обновление парка пожарных автоцистерн позволяет поддерживать высокий уровень пожарной безопасности производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь", реагируя на нештатные ситуации в режиме круглосуточной готовности. В начале года четыре новые пожарные автоцистерны уже поступили в эксплуатацию в подразделениях линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск" Омского РНУ и на ЛПДС "Сокур" Новосибирского РНУ.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"