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07.09.2021 08:04
Рубрика: Происшествия

Двое новосибирцев пойдут под суд за похищение 25 человек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении людей. Как сообщили в ведомстве, фигурантами дела стали двое местных жителей, которые входили в организованную группу из пяти человек.

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С двумя обвиняемыми, одному из которых 35, а второму 38 лет, прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому в отношении них дела выделены в отдельное производство. Теперь материалы будут направлены в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование же деятельности остальных участников преступной группы продолжается.

Как рассказали в СК по Новосибирской области, обвиняемые совершали похищения людей с июля 2019 года по август 2020-го, прикрываясь оказанием социальной реабилитационной помощи. Их жертвами становились люди, страдающие от наркотической, алкогольной или игровой зависимости. Некоторые из них приходили в центр добровольно, поверив обещаниям о помощи, кого-то похитители забирали силой прямо из дома. При этом они использовали спецсредства, чтобы ограничить возможность человека сопротивляться.

Так называемый центр реабилитации находился в Заельцовском районе Новосибирска, но попадали туда не только жители областного центра, но и региона в целом. Оказавшись там по собственной воле или по принуждению, пострадавшие уже не могли покинуть территорию самостоятельно. На окнах не было ручек, все они были зарешечены, двери закрыты на надежные замки, ключи от которых были только у участников преступной группы и их доверенных лиц. Имелись в доме и металлические цепи, которыми связывали людей, а периметр охраняли собаки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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