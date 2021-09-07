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07.09.2021 15:10
Рубрика: Происшествия

На Алтае бабушку и внучек осудили за ложное обвинение деда в педофилии

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Барнауле суд признал пенсионерку и двух ее внучек виновными в даче заведомо ложных показаний.

Как было установлено в суде, жительница Алтайского края сильно обиделась на своего бывшего мужа и решила его наказать. Для этого она вступила в сговор со своими внучками.

Уфимку будут судить за ложные показания в деле об убийстве педофила

- Одна из внучек дала показания в качестве потерпевшей, что несколько лет назад, когда ей было 15 лет, мужчина сексуально домогался до нее, - сообщает подробности прокуратура Алтайского края.

А бабушка и вторая внучка заявили, что были свидетелями данных домогательств.

В отношении деда возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Однако в ходе расследования выяснилось, что никаких домогательств не было. Следователи обнаружили переписку между родственницами, в которой они договаривались обвинить пенсионера в педофилии.

Октябрьский районный суд города Барнаула назначил бабушке и внучкам наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года условно. Помимо этого бывшая жена выплатит потерпевшему 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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