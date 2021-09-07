На Алтае бабушку и внучек осудили за ложное обвинение деда в педофилии

В Барнауле суд признал пенсионерку и двух ее внучек виновными в даче заведомо ложных показаний.

Как было установлено в суде, жительница Алтайского края сильно обиделась на своего бывшего мужа и решила его наказать. Для этого она вступила в сговор со своими внучками.

- Одна из внучек дала показания в качестве потерпевшей, что несколько лет назад, когда ей было 15 лет, мужчина сексуально домогался до нее, - сообщает подробности прокуратура Алтайского края.

А бабушка и вторая внучка заявили, что были свидетелями данных домогательств.

В отношении деда возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Однако в ходе расследования выяснилось, что никаких домогательств не было. Следователи обнаружили переписку между родственницами, в которой они договаривались обвинить пенсионера в педофилии.

Октябрьский районный суд города Барнаула назначил бабушке и внучкам наказание в виде лишения свободы сроками от 9 месяцев до 1 года условно. Помимо этого бывшая жена выплатит потерпевшему 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.