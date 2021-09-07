Эрмитаж договорился об использовании изображений в проекте Rammshtein

Государственный Эрмитаж достиг договоренности об использовании изображений музейных интерьеров в формате NFT на маркетплейсе "Twelve X Twelve" в проекте лидера группы Rammshtein Тиля Линдеманна.

Съемки клипа Тиля Линдеманна на песню "Любимый город" прошли в Эрмитаже в мае 2021 года на основании договора, заключенного между музеем и музыкантом. В августе Линдеманн выпустил коллекцию NFTill, основанную на этих съемках. Однако договор не предполагал такого использования изображений музейных объектов.

Эрмитаж направил обращения с требованием закрыть продажи NFT Тилю Линдеманну, а затем - маркетплейсу Twelve X Twelve, на которой реализуется коллекция.

Как сообщают в Эрмитаже, по итогам переговоров с платформой стороны пришли к решению, учитывающему интересы всех сторон. Музей официально разрешил использование изображений своих интерьеров в формате NFT в рамках проекта NFtill.