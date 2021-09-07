Петербуржец посадил за руль Infiniti трехлетнего племянника

В Петербурге сотрудники полиции оштрафовали 37-летнего петербуржца, который посадил за руль Infiniti своего трехлетнего племянника, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ребенок "рулит" автомобилем. Он сидит на коленях у взрослого, машина в это время проносится по КАД.

Ролик внимательно посмотрели в полиции и объявили владельца иномарки в розыск. Мужчина был задержан в течение нескольких часов. Его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей.