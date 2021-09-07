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07.09.2021 15:50
Рубрика: Общество

Прошла презентация документальной книги об эвакуации из блокадного Ленинграда

Текст: Елена Новоселова
В канун 80-летия начала блокады в Санкт-Петербурге прошла презентация уникальной документальной книги "Побратимы". Тысяча страниц документов, дневников, воспоминаний о тех, кто был эвакуирован из Ленинграда и тех, кто приютил изможденных голодом и болезнями жителей героического города у себя дома.
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Фото: Всеволод Тарасевич
Историки развенчали мифы о начале блокады Ленинграда

"Это первое исследование, посвященное всем регионам, которые приняли эвакуированных ленинградцев, и созданное историками, музейщиками и вузовскими преподавателями тех мест. Под одной обложкой мы попытались собрать все, что сохранилось в регионах. Ведь в советское время о блокаде в стране если и говорили, то в героически-сусальном ключе, - сказала автор идеи книги, доктор исторических наук Юлия Кантор на конференции "Ленинградская блокада в международном гуманистическом дискурсе". К слову, для нее - блокада - это семейная история и личная память. Родственников Юлии эвакуировали из Ленинграда в марте 1942 года по Ладоге. О том же писала и Ольга Бергольц в дневнике из далеких блокадных лет: "Правду о Ленинграде не знают, о нас говорят, как о героях фильма "Светлый путь".

С тех пор много воды утекло, и многие архивы открылись для изучения. Появились, как выразилась Кантор, яркие пятна памяти на карте всего Советского Союза. Это Эрмитаж в Свердловске, Пермское хореографическое училище - фактически филиал Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой. Второй ленинградский медицинский институт в Красноярске…

Но многое осталось за кадром этой известной сейчас истории. "Хотелось рассказать об этом устами тех, кто не дожил до Победы, несмотря на то, что был эвакуирован. Это дневники тех, кто умер вне Ленинграда от отдаленных последствий блокады, несмотря на усилия врачей, которые далеко не всегда знали, как лечить дистрофиков с "ленинградской болезнью, - рассказала историк. - Таня Савичева умерла в Горьком более чем год спустя после того, как ее вывезли, - не единственный пример в истории эвакуации".

В книгу вошли главы, посвященные Казахстану, Киргизии и Узбекистану. По мнению авторов, главное в них - духовное и душевное побратимство приехавших и принявших. По мере работы выяснилось, что даже в маленьких городах этих стран есть памятные знаки или памятники, посвященные ленинградцам, эвакуации и приютившим блокадников местным жителям. На кладбищах этих мест есть братские могилы умерших от последствий блокады. И это важно, потому что говорит о памяти городов.

Конференция, которая объединила исследователей-историков из разных стран, включая, Францию, США, Израиль, Казахстан, Киргизию, Узбекистан дала редкую возможность послушать воспоминания блокадников с подробностями эвакуации. Мирон Амусья живет сегодня в Израиле. Он поблагодарил советских солдат, которые не сдали Ленинград немцам, подчеркнув, что категорически не согласен с теми, кто проповедует сегодня альтернативный вариант развития событий на фронте. И поклонился соседям-казахам из Талды-Кургана, которые не дали умереть от голода. "Джаманай (простите был мал и не запомнил его фамилию) зарезал для нас барана. Таких вкусных котлет я позже не пробовал даже в ресторанах, - поделился историк бесценными крупицами памяти. - Мы построили дом из дерна и каждый день поливали стены, чтобы их укрепила прорастающая трава. Мне потом рассказывали, что он простоял тридцать лет".

Фото: Виталий Верескун
"РГ" помогла блокаднице получить паспорт РФ после 30 лет ожидания

Представляя новое исследование, дочь одного из авторов знаменитой "Блокадной книги" Марина Данииловна Чернышева-Гранина отметила, что несмотря на 80 лет, отделяющих современных читателей от страшных событий в блокадном Ленинграде, интерес к теме только растет. "Блокада таит в себе множество загадок. Например, как люди переносили такие тяготы с человеческим достоинством? Изучение возможностей духа человеческого становится все более важным", - считает она.

В регионах Общество История Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Блокада Ленинграда

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