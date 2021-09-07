В Карелии досрочно начался отопительный сезон

В десяти муниципальных районах Карелии начался отопительный сезон. За последние пять лет это самый короткий межотопительный период, в северных территориях он продлился всего три месяца.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов. Причем это сделали, не дожидаясь стандартного пятидневного периода со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Такой период пока еще не наступил ни в одном муниципалитете Карелии.

В Петрозаводске с начавшейся недели стали подключать к теплу социальные объекты. В жилые дома тепло начнет поступать со следующей.