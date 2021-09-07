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07.09.2021 18:52
Рубрика: Происшествия

В Петербурге нашли квартиру, где зарегистрированы 3,4 тысячи мигрантов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района, нашли квартиру, в которой было зарегистрировано 3,4 тысячи иностранцев. В ходе проверки по данному адресу такого количества проживающих обнаружено не было.

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Как сообщают в прокуратуре региона, все 3,4 тысячи человек были зарегистрированы в квартире фиктивно. Документы они оформляли через фирму.

Компания регистрировала мигрантов как своих сотрудников. Такая схема имеет право на существования: добросовестные компании приглашают иностранных работников и предоставляют им жилье, а также оформляют временную регистрацию.

Но, как выяснила в прокуратуре, фирма никакой хозяйственной деятельности не вела, да и жилье по факту людям также не предоставила.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.

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