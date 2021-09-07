В Пскове у пустующего кинотеатра нашли древнюю церковь

В центре Пскова в ходе раскопок у кинотеатра "Октябрь" была обнаружена древняя церковь, сообщает региональный археологический центр.

Это самый центр Пскова. Ранее здесь располагался княжеский двор, в XVIII веке стал базироваться Пушечный двор.

Историки находке не удивились. Из письменных источников им известно, что на этой территории в свое время находились несколько церквей. По версии археологов, сейчас им открылась церковь Варлаама Хутынского.

Ученые нашли каменную кладку, а также деревянные лаги, на которые она была уложена. Такая сложная строительная конструкция появилась неспроста, это участок рядом с рекой и при возведении церкви мастера стремились победить местные топи.

Стоит отметить, что сам кинотеатр "Октябрь" - одно из самых спорных зданий Пскова. Он был построен в 1958 году на площади Ленина на насыпном холме. Одни считают это здание градостроительной ошибкой, другие уверены, что это достойный образец советской архитектуры. "Октябрь" не выдержал конкуренции с современными многозальными кинотеатрами и в 2016 году закрылся. Ряд псковичей считают необходимым снести это здание, другие предлагают приспособить его под молодежный досуговый центр.

Обнаружение церкви прямо рядом с фундаментом на судьбу кинотеатра не повлияют. В Псковском археологическом центре говорят, что все обнаруженные конструкции храма будут сохранены. А инженерные сети кинотеатра переложат в другие траншеи.