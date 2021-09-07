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07.09.2021,  
10:37
Текст:  Николай Грищенко

Комплекс "Бук-М3" показал абсолютную точность на стрельбах

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр расчеты зенитного ракетного соединения Алтайского края впервые провели боевые стрельбы из новых комплексов Бук-М3. Точность поражения скоростных целей составила 100 процентов.

Как сообщает Минобороны РФ, в качестве имитаторов воздушного нападения выступали ракеты-мишени "Саман", имеющие скорость до 1000 километров в час. Подлет к цели проходил одновременно с различных высот и направлений.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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"Военнослужащие зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на "отлично". Каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов", - говорится в сообщении.

Отметим, что поступающие с 2016 года на вооружение комплексы Бук-М3 имеют на вооружении новую ракету, которая по своим характеристикам превосходит предыдущие модели в два раза. Кроме того, новая ракета имеет значительно меньшую массу, что позволило увеличить возимый боекомплект в полтора раза.

Бук-М3 - это высокомобильный многофункциональный комплекс, предназначенный для поражения самолетов и вертолетов, в том числе зависающих и любых средств воздушного нападения. ЗРК может открывать огонь через 20 секунд после остановки и вести обстрел надводных и наземных радиоконтрастных целей.

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