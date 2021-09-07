В Анапе из-за ветра запретили плавание на матрасах и катамаранах

Власти курорта Анапы из-за сильного ветра временно запретили отдыхающим купание в Черном море на катамаранах и матрасах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено! - говорится на официальном сайте администрации Анапы. - Обращаясь к жителям и гостям курорта, управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и ЧС".

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура морской воды у берегов Анапы сейчас составляет 20 градусов тепла, самая высокая отметка зафиксирована у пляжей Сочи - 25 градусов. В ближайшие несколько дней на побережье будет держаться переменная облачность. Ветер северо-восточный, на участке Анапа - Геленджик порывы достигают 18-23 метров в секунду, в Новороссийске - 12-17, временами до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем 22…27 тепла, ночью 12…17 градусов.