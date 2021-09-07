Краснодарец получил 23 годы тюрьмы за убийство глухонемой девушки

Краснодарский краевой суд сегодня огласил приговор в отношении жителя краевой столицы, которого обвиняли в жестоком убийстве глухонемой девушки. Как сообщили в пресс-службе суда, преступник нанес жертве 46 ударов острым предметом, а после забрал деньги.

- 17 декабря 2020 около полуночи подсудимый, передвигаясь на арендуемом им автомобиле, увидел на автобусной остановке девушку, оказывающую услуги интимного характера. В процессе общения мужчина понял, что она глухонемая, - говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Злоумышленник вывез девушку в тихое безлюдное место. После того, как мужчина воспользовался ее услугами, он неожиданно выхватил острый предмет и начал бить по голове и телу. Всего специалисты насчитали не менее 46 входных отверстий холодного оружия. Жестоко расправившись с девушкой, преступник забрал у нее три тысячи рублей и скрылся.

На самом суде мужчина вину не признал, но пока шло следствие, очень подробно рассказывал, что именно и как сделал. Суд признал краснодарца виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также оштрафовал на миллион рублей.