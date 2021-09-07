Краснодарец получил 23 годы тюрьмы за убийство глухонемой девушки

Новости

Песков рассказал про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Песков: Россия не готова признать биткойн официальной валютой 13:03
ЦИК: Онлайн-голосование в России может работать по принципу конструктора 13:03
В Пскове у пустующего кинотеатра нашли древнюю церковь 13:03
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Саратов 12:59
Депутат призвал вернуть смертную казнь для педофилов после трагедии в Кузбассе 12:57
Денис Проценко: Новая волна COVID-19 может начаться через месяц 12:50
Президент Бразилии запретил соцсетям удалять не понравившийся им контент 12:46
Названы регионы-лидеры по цифровизации госуслуг 12:45
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе 12:45
АТОР: На курортах России летом 2021 года отдохнуло около 20 млн туристов 12:31
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным 12:31
ЦИК запускает тренировку онлайн-голосования 12:25
В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад 12:24
Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена 12:15
Производство алкоголя в России уменьшается 12:11
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
Полярную станцию "Восток" отправили из Петербурга в Антарктиду 11:54
Оперштаб: В Москве выявлено 1187 новых случаев COVID-19 11:54
В Подмосковье запустили сервисы для отслеживания хода социальной газификации 11:46
В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся 11:43
В Кузбассе две пропавшие школьницы найдены убитыми 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

Краснодарец получил 23 годы тюрьмы за убийство глухонемой девушки

Текст: Михаил Сухарев

Краснодарский краевой суд сегодня огласил приговор в отношении жителя краевой столицы, которого обвиняли в жестоком убийстве глухонемой девушки. Как сообщили в пресс-службе суда, преступник нанес жертве 46 ударов острым предметом, а после забрал деньги.

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
Почему стало возможным жестокое убийство девочки в Тюмени

- 17 декабря 2020 около полуночи подсудимый, передвигаясь на арендуемом им автомобиле, увидел на автобусной остановке девушку, оказывающую услуги интимного характера. В процессе общения мужчина понял, что она глухонемая, - говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Злоумышленник вывез девушку в тихое безлюдное место. После того, как мужчина воспользовался ее услугами, он неожиданно выхватил острый предмет и начал бить по голове и телу. Всего специалисты насчитали не менее 46 входных отверстий холодного оружия. Жестоко расправившись с девушкой, преступник забрал у нее три тысячи рублей и скрылся.

На самом суде мужчина вину не признал, но пока шло следствие, очень подробно рассказывал, что именно и как сделал. Суд признал краснодарца виновным и приговорил к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также оштрафовал на миллион рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Кудрин объяснил, почему пора сократить госсектор в экономике
Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора