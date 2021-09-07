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07.09.2021 20:08
Рубрика: Общество

В Ростове скончался известный историк и археолог Владимир Кияшко

Текст: Николай Грищенко
Фото: Ростовский областной музей краеведения Фото: Ростовский областной музей краеведения
Фото: Ростовский областной музей краеведения

В Ростове-на-Дону на 87 году ушел из жизни кандидат исторических наук, профессор археологии Владимир Кияшко. Об этом сообщает Ростовский областной музей краеведения.

"Руководство, коллектив музея выражает соболезнования родным и близким покойного. Большинство из сотрудников музея были учениками ушедшего от нас Владимира Яковлевича", - говорится в официальном сообщении.

Вся жизнь известного археолога и исследователя скифских и сарматских курганов, затерянной крепости Саркел, Ливенцовского городища Бронзового века была связана с Южным федеральным университетом.

В 1960 году Владимир Кияшко пришел преподавателем на исторический факультет Ростовского госуниверситета, а в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию по археологии на тему: "Нижнее Подонье в палеометаллитическую эпоху". В 70-80-е годы являлся научным руководителем археологической лаборатории РГУ и под его руководством изучались Константиновское энеолитическое поселение и Раздорское поселение. Автор более 100 научных трудов.

О месте похорон и гражданской панихиде будет сообщено дополнительно.

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