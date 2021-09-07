На Ямале родители получат СМС о времени ухода ребенка из школы

Школа №5 в Новом Уренгое стала первой на Ямале, где родители учеников будут получать сообщение о времени прихода и ухода ребенка из школы.

Действует система, благодаря цифровой школьной карте. Ученик подносит ее к турникету при входе в здание, а после уроков - при выходе, и на телефон родителей моментально поступает сигнал. Как призналась мама одного из учеников, на душе теперь куда спокойнее. Школьная карта лишь часть системы комплексной системы антитеррористической защиты, внедренной с этого года в учебном заведении.

Электронные школьные карты ввели в регионе в прошлом году. И они постоянно пополняют функционал. Так, в Ноябрьске ребята могут проходить по этой карте в школу искусств и использовать ее в качестве электронного читательского билета. И уже в нескольких городах по цифровой карте можно получить школьный обед и проехать на общественном транспорте.