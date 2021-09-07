На Урале мать и дочь отправили в колонию за "снятие порчи"

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновными в мошенничестве двух гадалок - мать и дочь.

По информации отделения по связям со СМИ городского управления МВД, старшая женщина убеждала доверчивых пенсионерок в том, что на них наложена порча, и, разумеется, предлагала избавить от проклятия. Ее дочь, в свою очередь, представлялась клиенткой, которая уже прошла обряд и осталась довольна результатом.

В ход шли не только разговоры, но манипуляции с тухлыми яйцами и целые театральные постановки с переодеванием. Мать и дочь промышляли этим с 2012 по 2019 год и обманули как минимум девятнадцать человек. Причем им удавалось выманить деньгами и драгоценностями немалые суммы - до 1,6 миллиона. Общий ущерб от действия гадалок составил 8,6 миллиона рублей.

Мошенницы были задержаны полицейскими при поддержке ОМОН Росгвардии в коттедже на улице Краснокамской. Во время обыска у них нашли не только деньги, но также большое количество ювелирных украшений, телефонов и медали времен Великой Отечественной.

Суд назначил матери наказание в виде девяти, а дочери - шести лет лишения свободы. Обе женщины будут отбывать его в исправительной колонии общего режима.