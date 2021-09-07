Умер основатель и гитарист Black Oak Arkansas Рики Рейнольдс

Рики Ли Рейнольдс, сооснователь и гитарист Black Oak Arkansas, одной из важнейших групп сатерн-рока (южного рока), умер в возрасте 72 лет в госпитале утром воскресенья.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сына легенды. Причиной названа продолжительная болезнь.

Black Oak Arkansas' Rickie Lee Reynolds has died aged 72 after cardiac arrest.https://t.co/Yb80zDrCKX pic.twitter.com/SwlCtXxhVy — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 6, 2021

Black Oak Arkansas, названная в честь их родного города - маленького Блэк-Оука - была создана в 1963-м школьными приятелями. Рики стоял у ее корней. Причем перво-наперво будущие звезды сатерна украли из средней школы акустическую систему. Супостатов вычислили, судили и приговорили к 26 годам тюремного заключения, с отсрочкой приговора. Музыканты сбежали в Мемфис, где подписали контракт на дебютную пластинку.

Коллектив достиг пика славы в 70-х и ознаменовался неисчислимыми сменами состава. При этом Рики был на борту практически все время существования группы - с перерывом на стыке 70 и 80-х.

Также стоит отметить, что BOA оказали решающее влияние на Van Halen.