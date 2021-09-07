Умер постановщик "Рождественских встреч" Пугачевой Борис Краснов

Известный советский, российский продюсер и художник-постановщик "звездных" шоу Борис Краснов скончался сегодня ночью в Москве на 61-м году жизни.

Как передает MK.RU, причиной смерти артиста стало тяжелое заболевание.

По информации издания, Краснов, почетный член академии Художеств, умер в центре паллиативной помощи около часа ночи. До этого художник перенес инсульт и был прикован к кровати - из-за паралича и поражения мозга.

Борис Краснов (Ройтер) родился в 1961 году в Киеве. Поставил около 170 спектаклей в ведущих театрах бывшего СССР, дебютировав в 1980-м в Киеве с "Ромео и Джульетты".

Снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". Начиная с 1991-го, шесть раз режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и ряд шоу Валерия Леонтьева.