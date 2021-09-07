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07.09.2021,  
10:49
Текст:  Михаил Русин

В России хотят создать колесный танк со 125-мм пушкой

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

Российские конструкторы планируют создать легкий колесный плавающий танк, вооруженный орудием калибра 125 миллиметров. О возможном появлении такой машины сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех".

Фото: Hoangprs5 / wikipedia.org
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы") Владимира Будаева, возникла идея установить боевое отделение самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" на колесную базу. По его словам, новая машина, вероятно, будет плавающей.

"На какую конкретно колесную базу будем ставить модуль - вопрос открытый, так как сегодня в Российской Федерации есть много удачных колесных шасси, и тут все зависит от финального назначения колесного танка, от того, в какие войска он должен будет пойти", - приводит агентство слова своего собеседника.

Предполагается, что такая машина будет в большей степени ориентирована на экспорт, поскольку в России из-за географических особенностей страны отдается предпочтение гусеничным шасси. Между тем к преимуществам колесных танков относятся их авиатранспортабельность и большая мобильность при использовании на дорогах общего назначения.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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