В России предложили снизить пошлины на ферросплавы

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Минпромторга поддержала идею о снижении экспортных пошлин на ферросплавы и карбонильное железо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По сравнению с июньскими данными, на основе которых принималось решение о введении пошлин, сегодня ситуация изменилась. Видим, что под влиянием внешней конъюнктуры появились риски для производства ряда продукции", - отметил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, снижение пошлин на ферросплавы будет способствовать сохранению существующих темпов роста выпуска и экспорта продукции и позволит в намеченные сроки реализовать планы инвестиционного развития компаний, например, строительство нового цеха по производству средне - и низкоуглеродистого ферромарганца на АО "Саткинский чугуноплавильной завод.

Напомним, комбинированные пошлины на экспорт черных и цветных металлов были введены до конца года как временная мера. Она направлена на компенсацию удорожания металлопродукции на внутреннем рынке.