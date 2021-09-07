Вильфанд: Потепление в центре европейской части РФ связано с западными ветрами

Потепление до 20 градусов ожидает до конца рабочей недели жителей центральноевропейской части России. Это произойдет благодаря западным ветрам, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на побережье Северного ледовитого океана устанавливается хорошо выраженный глубокий циклон, а на юге европейской части страны - мощный антициклон. "Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Метеоролог отметил, что уже в среду воздух прогреется до +15…+17 градусов, а в четверг-пятницу - до +20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили "РГ", что погода в столичном регионе медленно, но все же налаживается. Давление начнет расти, облаков станет все меньше и к концу нынешней недели дневные температуры будут соответствовать августовским значениям. Возможны небольшие дожди.