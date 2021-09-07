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Вышел русский трейлер индийской мелодрамы "Однажды в кино"

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    07.09.2021, 09:28
Текст:   Олег Усков
Фото: Capella Film Фото: Capella Film
Фото: Capella Film

Компания Capella Film представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер индийско-франко-американской "фестивальной" мелодрамы "Однажды в кино" (Last Film Show), очень симпатичный, трогательный, и при этом без песен-танцев.

Фото: youtube.com/ START
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"Жить как в кино - мечта миллионов людей. Когда маленький Самай впервые оказался в кинотеатре, его сердце было покорено навсегда. И теперь мальчик из трущоб готов на все, чтобы кино было с ним каждый день", кратко описывает ситуацию синопсис.

Режиссер, автор сценария и сопродюсер - Пан Налин ("Самсара", "Будда").

Точная дата российской премьеры станет известна позже.

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