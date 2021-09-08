Распоряжение правительства Республики Алтай от 7 сентября 2021 года № 543-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 2:

слова "муниципальных районов" исключить;

после слов "муниципального образования" дополнить словами ", публичных агитационных мероприятий, организуемых в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года";

2) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. Избирательным объединениям и кандидатам, а также представителям избирательных объединений и кандидатов при организации мероприятий, связанных с проведением агитационных мероприятий, выполнять Рекомендации кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 8 июля 2021 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







