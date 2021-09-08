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08.09.2021 00:47
Рубрика: В мире

Байден на год продлил режим ЧС в связи с угрозой вмешательства в выборы

Глава Белого дома Джо Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации, связанный с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Напомним, соответствующий режим был введен 12 сентября 2018 году. По сути, он служит правовой основой для введения различных санкций в отношении других государств.

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к ним", - приводит слова Байдена РИА Новости.

При этом в заявлении главы государства отмечается, что власти Соединенных Штатов не имеют доказательств вмешательства со стороны одного из иностранных государств, которое как-либо изменило результаты выборов в США.

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