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08.09.2021,  
09:48
Текст:  Светлана Цыганкова

Для российских беспилотников испытали высокоточный прицел

Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org

В России испытали сверхточный прицел для ударных беспилотных летательных аппаратов. Теперь с новым прицелом дроны смогут поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, недавние боевые тесты на полигоне провели для ударного беспилотника "Орион". И он выпустил неуправляемую авиабомбу весом 100 килограммов в мишень, имитирующую танк. Цель была поражена прямым попаданием. Высота при этом составляла четыре километра.

По словам собеседника агентства, такие показатели соответствуют характеристикам высокоточного управляемого оружия и обеспечиваются новым прицельно-навигационным комплексом. Он дает максимальное отклонение от цели для неуправляемых авиабомб не более десяти метров.

"Орион" - средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса - 1150 килограммов, скорость - 200 километров в час, максимальная высота - семь километров. "Орион" может нести не только неуправляемые бомбы, но и управляемые корректируемые и модернизированные ракеты "Вихрь-М".

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