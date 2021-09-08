Указ главы Республики Крым от 8 сентября 2021 года № 220-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Образовательным организациям, расположенным на территории Республики Крым, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях от 17 августа 2020 года МР 3.1/2.4.0206-20, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования от 29 июля 2020 года МР 3.1/2.1.0205-20, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2021 года № 02/14750-2021-24 "О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году", письмом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю от 11 августа 2021 года № 82-00-02/04-11727-2021.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







