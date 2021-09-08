Постановление правительства Курганской области от 7 сентября 2021 года № 261 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Курганской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2022 год в расчете на душу населения - 11233 рубля, для трудоспособного населения - 12244 рубля, для пенсионеров - 9660 рублей, для детей - 11738 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.
Губернатор Курганской области В.М.Шумков
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