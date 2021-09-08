Постановление администрации Курской области от 7 сентября 2021 года № 935-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Курской области на душу населения - 10720 рублей, для трудоспособного населения - 11685 рублей, пенсионеров - 9373 рубля, детей - 10 893 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







