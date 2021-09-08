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08.09.2021 16:21
Рубрика: Общество

Лавров высказался о погибшем главе МЧС Зиничеве

Текст: Диана Ковалева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева и назвал его настоящим спасателем.

Фото: МЧС
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева

"Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Е.Н.Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД РФ.

По словам министра, они близко дружили с Зиничевым, который отдавал "всю душу и всего себя" в процессе совершенствования работы МЧС и сохранения его традиций.

Зиничев погиб в ходе учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Главе МЧС было 55 лет. Ведомство он возглавил в 2018 году.

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