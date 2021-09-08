Продолжаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки.

Его отец Василий Петрович Стасов - знаменитый архитектор1. Брат Дмитрий Васильевич2 - патриарх российской присяжной адвокатуры. Сестра Надежда Васильевна3 - первая распорядительница Бестужевских женских курсов4, организатор женского движения. Одна из племянниц Елена - активистка социал-демократического движения, секретарь ленинского ЦК РКП(б)5.

Но самым известным из "стасовского клана"6 в историю вошел Владимир Васильевич Стасов (1824-1906).

В.В. Стасов и М. Горький в гостях у И.Е. Репина (в центре) в усадьбе "Пенаты" (п. Куоккала, ныне - п. Репино). 1904 г. Фото: М.П. Дмитриев

Юрист и историк

Училище правоведения7 Владимир Стасов окончил раньше Дмитрия8. Однако, прослужив около десяти лет на юридическом поприще, вышел в отставку по линии Министерства юстиции9. И широкую известность заслужил своей публицистической деятельностью10. Выдающийся историк и критик искусства11, на протяжении пятидесяти лет он был сотрудником Императорской Публичной библиотеки12, о чем свидетельствует мраморная доска на фасаде ее преемницы, Российской национальной библиотеки13.

Обложка книги В.В. Стасова "История книги Византийские эмали А.В. Звенигородского". СПб., 1898 г.

В Библиотеке Стасов вел колоссальную работу: принимал участие в составлении каталогов14 и комплектовании15, собирал и разбирал эстампы, устраивал выставки16, очень много консультировал17. А параллельно возглавил Отделение искусств и технологий, пропагандировал новые веяния и течения в технике и искусстве...

Письмо В.В. Стасова П.И. Чайковскому от 30 декабря 1872 г. (ОР РНБ).

Новатор и защитник

А еще Владимир Васильевич писал о фотографии, подчеркивая практическое значение "великого изобретения... века" для изучения и популяризации "памятников..., редких книг, манускриптов"18. Восхищался изобретением граммофона и "гениальной кинематографии": "счастливые будущие поколения - они будут видеть, слышать, знать, точно осязать глазами и слухом прежних великих людей"19. Боготворил и поднимал до небес новых талантливых музыкантов и художников. Сблизился с молодыми композиторами, которых нарек "могучей кучкой"20. Поддержал независимую Артель художников из числа студентов, оставивших Академию художеств21, а затем вдохновлял Товарищество "передвижников"22.

Иными словами, стал идеологом и защитником всего нового.

В.В. Стасов в своем кабинете в Императорской Публичной библиотеке. 1900-е гг. Фото: К.К. Булла

Критик и исследователь

На кипучей публицистической деятельности Стасова, конечно, сказалась учеба в Училище правоведения. По сути историко-правовой была исследовательская деятельность, к которой его привлек М.А. Корф, бывший сначала директором Библиотеки, а потом руководивший государственными законотворческими работами23. Свое "расследование" истории жизни и смерти императора Иоанна III (Иоанна Антоновича) Стасов назвал "Делом Брауншвейгского семейства"24. В 1856 г. он был включен в комиссию по сбору материалов о жизни и царствовании Николая I25. А через семь лет определен во Второе отделение императорской канцелярии и служил там в созданном Корфом присутственном совете до 1882 г. 26

Издание "Императорская Публичная библиотека за 100 лет (1814-1914)". СПб., 1914 г.

И все-таки "лучшим занятием и местом" для себя Владимир Васильевич считал Библиотеку27, отказавшись, кстати, от предложения стать ее директором28. Казалось, что его не очень беспокоило самолюбие и в других случаях, когда, например, "те, о которых он заботился, которых он грудью защищал, обнаруживали впоследствии черную неблагодарность"29. Такое случалось в конце жизни30. Хотя в 1894 г. торжественно отметили его семидесятилетие со дня рождения и пятидесятилетие государственной деятельности, а в 1904 г. - широко восьмидесятилетие. Но бывшие "молодые и талантливые" сами становились академиками, а иногда и ретроградами. Кроме того, на рубеже веков в очередной раз появились новые люди, у которых были свои идеи, пути и боги...

Могила В.В. Стасова на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Фото: Википедия

1. Василий Петрович Стасов (1769-1848) - один из основоположников русского ампира, за конкурсный проект памятника над могилой погибших в Полтавской битве избран академиком Имп. Академии художеств (1811 г.), за выдающиеся заслуги в области архитектуры был удостоен звания "почетный вольный общник". Только в Санкт-Петербурге им были построены комплекс зданий Академии наук на Васильевском острове, Павловские казармы на Марсовом поле, Спасо-Преображенский и Троице-Измайловский соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, Ямской рынок на Разъезжей улице. Он также перестроил Царскосельский лицей, Таврический и Петергофский дворцы.

2. Дмитрий Васильевич Стасов (1828-1918) участвовал в подготовке Судебной реформы Александра II (1864 г.). Одним из первых записался в присяжные поверенные (адвокаты при окружном суде или судебной палате) - звание, введенное в соответствии с Учреждением судебных установлений Российской империи от 20 ноября 1864 г. Был избран первым председателем совета присяжных поверенных окружной Санкт-Петербургской судебной палаты (1866 г.). Выступал защитником в ряде политических процессов над революционерами-народовольцами, в частности защищал Н.А. Ишутина в процессе по делу Д.В. Каракозова.

3. Надежда Васильевна Стасова (1822-1895) - общественная деятельница,][ в 1860-1895 гг. возглавляла женское движение в России; организатор борьбы за высшее образование женщин, закончившейся открытием в Петербурге Владимирских (1870 г.) и Бестужевских курсов (1878 г.). Создательница одних из первых в России детских яслей (1894 г.).

4. Высшие женские Бестужевские курсы дали России целую плеяду известных имен. Среди них: историк литературы, библиотечный деятель, педагог Е.В. Балобанова; историк балета, мемуарист Л.Д. Блок; государственный и общественный деятель Н.К. Крупская; педагог М.А. Лохвицкая-Скалон; поэтесса и переводчица А.Д. Радлова; писательница О.Д. Форш; собирательница фольклора А.К. Черткова и др.

5. Елена Дмитриевна Стасова (1873-1966) - деятель международного коммунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения, председатель ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР),][ член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. В составе ЦК РКП (б) с 1912 г.

6. Стасовы числились русскими дворянами с 1380 г., имели свой родовой герб (Каренин Влад. Владимир Стасов: очерк его жизни и деятельности. Л., 1927. Ч. 1. С. 40).

7. Училище правоведения, открытое в 1835 г., считалось привилегированным закрытым учебным заведением и по статусу было уравнено с Царскосельским лицеем. Оно ставило своей целью подготовку квалифицированных чиновников для службы в учреждениях Министерства юстиции. Училище отличалось общей демократической атмосферой, тщательностью программы, включавшей изучение ряда европейских языков и способствовавшей развитию интереса к искусству. Большое внимание уделялось занятиям музыкой, игре на фортепьяно воспитанников обучали известные педагоги - А. Гензельт и А. Герке. В.В. Стасов, по свидетельствам современников, был прекрасным пианистом-исполнителем (Лебедев А.К., Солодовников А.В. Владимир Васильевич Стасов. Жизнь и творчество. М., 1970. С. 21).

8. Владимир окончил Училище правоведения в 1843 г., получив чин титулярного советника, Дмитрий - в 1847 г.

9. В.В. Стасов начал службу помощником секретаря в Межевом департаменте, с 1848 г. служил секретарем в Департаменте герольдии, с 1850 г. - помощником юрисконсульта в Департаменте юстиции, вышел в отставку в 1852 г. (Голубева О.Д. Стасов Владимир Васильевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 496-497).

10. Начало его литературно-публицистической деятельности относится к 1847 г., когда Стасов в "Отечественных записках" поместил несколько обозрений новых произведений английской, немецкой и французской литературы, произведений живописи, скульптуры, архитектуры и музыки (Лебедев А.К., Солодовников А.В. Указ. соч. С. 30).

11. Критические статьи, посвященные вопросам истории, археологии, фольклора, литературы, изобразительных и пластических искусств, архитектуры, музыки, театра, Стасов публиковал более чем в 50 русских и иностранных периодических изданиях, в том числе в "Вестнике изящных искусств", "Библиотеке для чтения", "Журнале Министерства народного просвещения", "Ежегоднике императорских театров", "Историческом вестнике", "Северном вестнике", "Записках Археологического общества", "Русском вестнике", "Русской старине", "Вестнике Европы" и др. В.В. Стасова справедливо считают первым русским профессиональным художественным и музыкальным критиком (Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы. М., 1960. С. 5).

12. С 1855 г. Стасов стал систематически посещать Императорскую Публичную библиотеку (ИПБ), особенно Отделение изящных искусств и технологий, принимая "безмездно" (бесплатно) участие в самых разных направлениях его деятельности. И только в ноябре 1872 г. после смерти В.И. Собольщикова, руководившего этим отделением, был принят в штат на должность библиотекаря, возглавил отделение и проработал в ИПБ до последних дней своей жизни.

13. Библиотека навсегда вписала в историю имя этого выдающегося представителя русской демократической культуры. На фасаде главного здания ][Библиотеки, выходящего на площадь Островского, в 1957 г. была установлена мемориальная мраморная доска работы известного медальера Ю.Г. Клюге с надписью "Здесь с 1855 по 1906 г. работал выдающийся деятель русской культуры Владимир Васильевич Стасов".

14. В 1857 г. составил систематический каталог Отделения "Россика", схема которого была одобрена Академией наук. См. подробнее: Михеева Г.В. "Россика" в Российской национальной библиотеке: история, проблемы, перспективы // "Беспримерное отделение "Россика"". СПб., 2000. С. 8-18.

15. По его инициативе приобретено собрание патриарха российской архитектурной фотографии И.Ф. Барщевского, посвященное памятникам русской старины. Стасов продолжал собирать фотографии, касающиеся России, создав в][ Библиотеке уникальный фонд. Не меньшее внимание он уделял и портретному собранию, приобретению русских и восточных лубочных картинок. В течение всей жизни продолжал дарить ИПБ рукописи, фотографии, книги по искусству (всего свыше 1500 ед.). (Голубева О.Д. Стасов Владимир Васильевич. С. 499). При его содействии в][ Библиотеку поступили рукописи и архивы композиторов, художников, скульпторов (М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, М.А. Балакирева, П.И. Чайковского, М.М. Антокольского, К.П. Брюллова, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина и др.). Через него в ИПБ поступали многие нелегальные издания, в том числе и большевистские.

16. Вместе с В.И. Собольщиковым он устроил выставки древнерусских рукописей с миниатюрами и крюковых рукописей XI в. Выдающимся событием стала выставка коллекции гравированных портретов Петра I - более 200 портретов, а также изображений разных сцен и событий из жизни императора, многочисленных лубочных картинок, карикатур, домов и памятников, посвященных Петру I. Постоянно пополняемая выставка стала основой Петровской галереи, существовавшей в][ Библиотеке до Великой Отечественной войны. В 1903 г. был опубликован подготовленный В.В. Стасовым каталог этой коллекции. См. подробнее: Матвеева И.Г. История создания Петровской галереи в Императорской Публичной библиотеке // Нац. б-ка. 2019. N 2 (14). С. 26-32.

17. Список лиц, которым оказывал консультации В.В. Стасов, используя богатейшие фонды ИПБ, огромен. В их числе: М.О. Микешин, В.М. Васнецов, Н.А. Римский-Корсаков, Л.Н. Толстой, Д.А. Ровинский, Н.П. Собко и др. (Грин Ц.И., Третьяк А.М. Публичная библиотека глазами современников (1795-1917): хрестоматия. СПб., 1998. С. 609-619). См. также: Чистякова А.В. Работа В.В. Стасова с читателями Отделения искусств Публичной библиотеки // Труды Гос. Публ. б-ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1957. Т. 3 (6). С. 205-227.

18. Стасов В.В. Фотография и гравюра // Русский вестник. 1856. Т. 6, N 12. С. 576.

19. Письмо В.В. Стасова Л.Н. Толстому от 15 октября 1903 г. // Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка 1878-1906 / ред. и прим. В.Д. Комаровой, Б.Л. Модзалевского. Л., 1929. С. 327.

20. В конце 1850-х - начале 1860-х гг. в Санкт-Петербурге сложилось творческое содружество русских композиторов (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи), носившее первоначально название Новая русская музыкальная школа, или Балакиревский кружок. Композиторы считали себя последователями М.И. Глинки и свою цель видели в воплощении русской национальной идеи в музыке. Название "Могучая кучка", закрепившееся за этим содружеством, впервые встречается в статье В.В. Стасова "Славянский концерт г. Балакирева" (1867).

21. В 1863 г. произошел знаменитый "бунт" группы учеников-дипломантов Академии художеств, возглавляемых И.Н. Крамским. Этот конфликт вошел в историю как "бунт 14-ти",][ суть его сводилась к тому, что выпускники отказались писать конкурсную работу на один для всех далекий от реальной жизни сюжет без учета индивидуальных склонностей каждого дипломанта. Получив отказ на свои требования от Совета Академии художеств, группа покинула это учебное заведение. В числе протестантов были Б.Б. Вениг, Н.Д. Дмитриев-Оренбургский, А.Д. Литовченко, А.И. Корзухин, Н.С. Шустов, А.И. Морозов, К.Е. Маковский, К.В. Лемох и др. (Репин И.Е. Далекое близкое. М.; Л., 1960. С. 175-180). Объединивший молодых бунтарей, оставшихся без дипломов и средств к существованию, Крамской учредил Санкт-Петербургскую артель художников - первую в истории российского изобразительного искусства независимую творческую организацию, просуществовавшую до 1871 г. Члены ][Артели организовали своеобразную коммуну, совместно исполняя заказы и отчисляя деньги в общую кассу. По вечерам в][ Артели собирались многие художники, не состоящие в ней, велись оживленные дискуссии о судьбах искусства. Стасов симпатизировал ][Артели, дружил со многими ее членами и впоследствии во многих своих статьях восторженно отзывался о ней как о прогрессивном переломе в русском искусстве.

22. В 1870 г. по инициативе художников И.Н. Крамского, Н.Н. Ге, Г.Г. Мясоедова и В.Г. Петрова возникло Товарищество передвижных художественных выставок, в состав которого вошли и отдельные члены ][Артели. Товарищество поставило своей задачей популяризацию искусства среди самых широких слоев русского общества путем организации больших совместных передвижных художественных выставок. Начиная с первой выставки в 1871 г. ][Товарищество объединило почти все наиболее талантливые художественные силы страны, включая И.Е. Репина и В.И. Сурикова. Стасов не просто сразу же поддержал передвижников, опубликовав в "Санкт-Петербургских ведомостях" (1871. 3 дек.) яркую статью "Передвижная выставка 1871 года", он и в дальнейшем горячо приветствовал новое течение в искусстве в духе просветительских идеалов и демократических принципов, фактически стал идеологом и наставником художников, входивших в это объединение (Лебедев А.К., Солодовников А.В. Указ. соч. С. 134-141).

23. Подробнее о М.А. Корфе см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. Поэзия бюрократа Корфа // Родина. 2021. N 8. С. 130-133.

24. Корф М.А. Брауншвейгское семейство (Иоанн VI): [в основу работы положена рукопись В.В. Стасова, коренным образом переработанная Корфом]. М., 2007. 285 с. Все более ранние издания просто приписаны Корфу.

25. Голубева О.Д. В.В. Стасов. СПб., 1995. С. 41-42.

26. Там же. С. 58.

27. Литературный и художественный критик, публицист, общественный деятель Д.В. Философов писал о Стасове: "Библиотеку он любил страстно..., и она его любила тоже" (Философов Д.В. Слова и жизнь. СПб., 1909. С. 319).

28. В 1882 г. Стасов получил предложение от А.Ф. Бычкова стать помощником директора, в 1899 г., после кончины А.Ф. Бычкова, министр народного просвещения Н.П. Боголепов предложил Стасову директорский пост, но он предпочел административной деятельности близкую ему критико-публицистическую и популяризаторскую (Голубева О.Д. В.В. Стасов. СПб., 1995. С. 122). Стасов писал: "Что меня раз навсегда отвратило от всякого директорства и начальства - это именно зрелище отвратительное и гнусное, как однажды в 80-х годах ][Библиотеку превратили в ловушку III-го][ отделения, и как ][Библиотека была запружена шпионами оттуда..." (Стасов В.В. Письма к родным. М., 1958. Т. 3, ч. 1. С. 309).

29. Гинцбург И.Я. В.В. Стасов // Гинцбург И.Я. Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964. URL: http://s-marshak.ru/biography/stasov/stasov02.htm (дата обращения: 11.04.2021).

30. У Стасова осложнились отношения со своими прежними добрыми друзьями В.В. Верещагиным, И.Е. Репиным, В.А. Серовым. Во всех случаях причиной размолвок стало изменение отношения бывших друзей и соратников к пониманию задач искусства.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.