Лукашенко предложил отказаться от приема обратно нелегалов из ЕС

В нижнюю палату белорусского парламента по распоряжению Александр Лукашенко будет внесен законопроект "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

Этот документ, сообщает 8 сентября пресс-служба главы государства, подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси.

Как ранее информировал "СОЮЗ", Соглашением о реадмиссии определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства РБ будут заморожены.

Подобное решение, пояснили в администрации президента, Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Дело в том, что Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.