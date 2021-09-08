Минфин снова может сократить программу заимствований

В Минфине допускают новое сокращение объема госзаймов в 2021 году. Об этом заявил на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов.

"Мы первое сокращение уже сделали: порядка, на 900 миллиардов рублей сократили объем за счет накопленных остатков. Если у нас будет возможность сократить и дальше эту программу в текущем году, я думаю, это надо сделать, потому что фаза для размещений не самая удачная", - сказал Максимов (цитата по РИА Новости).

Текущая программа заимствований подразумевает, что каждую неделю на аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфин должен размещать в среднем по 40 млрд рублей. "Мы видим, что ситуация с доходами лучше ожиданий и, в принципе, мы надеемся, что такая динамика может нам позволить в полном объеме программу не исполнять, особенно с учетом того, что сейчас цикл денежно-кредитной политики в такой фазе, что размещать на пике не очень хотелось бы", - сообщил замминистра.

О вероятном сокращении объема заимствований в Минфине начали говорить еще весной. Так, министр финансов Антон Силуанов говорил в марте о вероятном сокращении госзаймов в 2021 году благодаря большим бюджетным остаткам 2020 года, сформировавшимся из-за сверхплановых поступлений ненефтегазовых доходов. Пока Минфин сократил планируемую на 2021 год программу заимствований на треть: изначально планировалось привлечь внутренние займы примерно на 2,7 трлн рублей.

Как ранее отмечалось в докладе Счетной палаты по исполнению федерального бюджета за первое полугодие, совокупный объем спроса на аукционах по размещению ОФЗ со стороны инвесторов уменьшился на 4,6%, а доходность по средневзвешенной цене по ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом) увеличилась и составила от 5,55% до 7,43% годовых (в том же периоде 2020 года - от 4,77% до 6,78% годовых).