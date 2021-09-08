Постановление правительства Мурманской области от 8 сентября 2021 года № 635-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Новости

Москва прекратила программу заимствований 20:55
Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо 20:49
Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы 20:47
Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья 20:37
ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию 20:36
Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем 20:25
В России подешевел бензин 20:09
Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ 19:40
Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку 19:30
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора 19:28
Спасатели предупредили петербуржцев о надвигающемся шторме 19:24
Матвиенко: Курц ценит взаимодействие Австрии и России 19:23
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2" 19:19
Ивана Краско выписали из больницы после инсульта 19:12
Талибы приурочили инаугурацию своего правительства к годовщине терактов 9/11 18:59
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка" 18:57
Чекунков: Особый налоговый режим охватит всю Курильскую гряду 18:55
Захарова: США и ЕС потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма 18:35
В Софии состоялась презентация болгарской "Книги памяти" 18:33
Россия и Мексика расширяют сотрудничество в образовании 18:24
ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины до конца года 18:21
В МЧС РФ выразили соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 18:11
ФАС возбудила дело в отношении лидера на рынке ОСБ-плит "Кроношпан" 18:04
В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных сертификатов 18:04
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Беларуси 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 сентября 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 8 сентября 2021 года № 635-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

Дата подписания 8 сентября 2021 г.
Опубликован 8 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области на 2022 год:

в расчете на душу населения - 19 370 рублей;

для трудоспособного населения - 21 113 рублей;

для пенсионеров - 16 658 рублей;

для детей - 19 396 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией