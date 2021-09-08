Постановление правительства Мурманской области от 8 сентября 2021 года № 635-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области на 2022 год:

в расчете на душу населения - 19 370 рублей;

для трудоспособного населения - 21 113 рублей;

для пенсионеров - 16 658 рублей;

для детей - 19 396 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







