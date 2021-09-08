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08.09.2021,  
17:21
Текст:  Антон Валагин

О здоровье солдат США сообщит их форма

Фото: istok Фото: istok
Фото: istok

Исследовательская лаборатория армии США сообщила о прорыве в двух проектах нейронных сетей. Первая предназначена для создания умного обмундирования - такая одежда сможет, скажем, оценивать состояние своего носителя и передавать данные. Второй проект призван облегчить взаимодействия командиров с искусственным интеллектом.

Фото: Vitalykuzmin.net
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В лаборатории военных технологий Массачусетского технологического института разработано программируемое волокно, способное сохранять и анализировать информацию. "Умная" нить может быть использована для пошива формы и затем следить за здоровьем военнослужащих.

- Если солдат не реагирует, мы можем выйти на связь с этими носимыми компьютерами. Таким образом униформа солдата связывается с центральным командованием или базой на поле боя, - приводит C4ISRNET слова программного руководителя лабораторией Джеймса Берджесса. - Мы можем узнать пульс солдата, дышит ли он, есть ли ранения.

Также обмундирование сможет предупреждать солдат об обезвоживании, перегреве и других опасных процессах.

Другая разработка оценивает уровень неопределенности в выводах ИИ.

- Идея заключается в том, чтобы количественно оценить неопределенность в анализе данных с использованием нейронных сетей. Чтобы командиры могли осознать, что ИИ не бывает совершенным, этично использовали его и были более уверены в принимаемых решениях, - рассказала военный ученый Мэгги Уигнесс,

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