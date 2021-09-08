Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.09.2021,  
09:38
Текст:  Антон Валагин

Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

В ближайшее время на войсковых учениях будет испытана модификация танка Т-90М с выдвижным оптико-электронным модулем. Он представляет собой прибор наблюдения с тепловизором, ТВ-каналом и лазерным дальномером на трехметровой телескопической мачте, Модуль позволяет экипажу танка следить за обстановкой и находить цели, не обнаруживая себя - например, из-за одноэтажного дома или из окопа.

- Задача была закопать танк и смотреть из него куда-нибудь в сторону. Модуль - рациональное решение. Устройство быстро убирается, довольно простая и надежная система. В случае необходимости можно быстро сменить позицию или открыть огонь, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Устройство автоматически подключается к штатному планшету экипажа по радиоканалу или кабелю, выдает координаты целей, которые можно затем использовать для наведения орудия или передачи на другие средства поражения. Заявленная дальность распознавания фигуры человека 4 км, танка в боковой проекции - 8 км.

- Прибор серийный, производится в больших объемах и поставляется в войска. Но на танке он будет применен впервые, - продолжил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации об испытаниях.

Т-90М "Прорыв" - новейшая версия танка с новыми башней и системой управления огнем, пушкой повышенной точности, формированным до 1130 л.с. двигателем и динамической защитой третьего поколения. На версию Т-90АМ устанавливается и элементы активной защиты "Афганит".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе 06.09.2021
Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий 04.09.2021
танки
Российские военные победили в конкурсе "Танковый биатлон" на АрМИ-2021 04.09.2021
Объект 476: танк "Кедр" испытывали в СССР в 70-е годы 03.09.2021
испытания
В 2022 году начнут испытания первого российского броневика класса MRAP 06.09.2021
Последний эсминец-невидимка вышел в море 30.08.2021