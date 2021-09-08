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08.09.2021 13:04
Рубрика: Власть

Песков оценил возможность переговоров с новым правительством Афганистана

Текст: Кира Латухина
Контакты с новым руководством Афганистана идут через посольство РФ в Кабуле, других переговоров пока не планируется. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Говоря о том, кто будет вести диалог с Талибаном (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") - военные или дипломаты, Песков заявил: "Контакты через наше посольство осуществляются в Кабуле, необходимые для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Иных переговоров пока сейчас не планируется".

Фото: AFP
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"Россия сейчас, как и большинство других стран, будет внимательно следить за шагами, которые планируются", - подчеркнул пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, какие шаги будут влиять на позицию Москвы, Песков заметил, что не хотел бы конкретно формулировать, да это и не нужно. "Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка", - заключил он.

Отвечая на вопрос об угрозах России из Афганистана, Песков напомнил, что неоднократно говорилось о потенциальной угрозе наркотрафика и инфильтрации террористических группировок.

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