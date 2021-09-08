Песков оценил возможность переговоров с новым правительством Афганистана

Говоря о том, кто будет вести диалог с Талибаном (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. "РГ") - военные или дипломаты, Песков заявил: "Контакты через наше посольство осуществляются в Кабуле, необходимые для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Иных переговоров пока сейчас не планируется".

"Россия сейчас, как и большинство других стран, будет внимательно следить за шагами, которые планируются", - подчеркнул пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, какие шаги будут влиять на позицию Москвы, Песков заметил, что не хотел бы конкретно формулировать, да это и не нужно. "Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка", - заключил он.

Отвечая на вопрос об угрозах России из Афганистана, Песков напомнил, что неоднократно говорилось о потенциальной угрозе наркотрафика и инфильтрации террористических группировок.